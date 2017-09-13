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14 сентября начинается продажа билетов на ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. 14 сентября в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA стартует продажа билетов на Чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Первый период продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Все заказчики получат уведомление о статусе своего запроса до 16 ноября 2017 года.



После официальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018 года, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Он, как и первый, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).



Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент». Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча Чемпионата мира по футболу.



Отметим, что в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

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