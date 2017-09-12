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За семь месяцев 2017 года рынок автомобилей с пробегом вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 12.09.2017. По итогам первых семи месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом вырос до 2 млн 938,36 тыс. ед., увеличившись на 1,1% в сравнении с результатом прошлого года (2 млн 906,75 тыс. ед.). Об этом сообщает «Автостат Инфо».



На вторичном авторынке России за отчетный период преобладают автомобили С-класса, доля которых составляет 31,8% от всех продаж подержанных авто. В этом сегменте лидирует марка Lada — 350 тыс. 434 проданных авто с января по июль 2017 года (-5,4%).



Далее следует сегмент SUV, доля которого составляет 20,8% на вторичном авторынке РФ. В сегменте подержанных кроссоверов и внедорожников больше всего продается машин марки Toyota — 70 тыс. 118 ед. авто за январь-июль 2017 года (-1%). На третьем месте находится сегмент B, по результатам первых семи месяцев 2017 года на долю машин B-класса пришлось 20,7%. Среди брендов, представленных в этом сегменте, на первом месте находится LADA — 347 тыс. 999 перепроданных авто (-1%).



На долю других сегментов вторичного авторынка приходится менее 10% от всех продаж. В частности, доля машин D-класса составила 8,9%. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota — 54 тыс. 809 ед. авто, перепроданных за январь-июль 2017 года (-4,8%). На долю машин E-класса приходится 6% по результатам отчетного периода. И в этом сегменте на первом месте находится Toyota с результатом 61 тыс. 481 перепроданный автомобиль (+3%).



Доля б/у машин сегмента B+ по результатам января-июля составила 4,6%, на минивэны за тот же период пришлось 4%, а на люксовые авто и спорткупе (сегмент F+S) — 1,27%.

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