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В Кольцово сотрудники таможни изъяли у гражданина Норвегии две старинные скрипки
8 сентябрь 2017 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В Екатеринбурге сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у гражданина Норвегии, прилетевшего из Стамбула для участия в благотворительном концерте, две старинные скрипки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При выборочном сканировании багажа через рентген-установку таможенники обратили внимание на музыкальные инструменты и предложили гражданину предъявить багаж к досмотру. В специальном футляре находились две скрипки и два смычка.
Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 тыс. шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было. Музыкант следовал с багажом через «зеленый коридор» и попыток к декларированию не предпринимал. О том, что нужно декларировать данные предметы, по его словам, он не знал.
В присутствии встречающего лица были составлены необходимые документы, а музыкальные инструменты отправлены на таможенную экспертизу. Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века. На ней нанесена маркировка William Forster. Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой Yohan Nedreba, Jolster. Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Все инструменты признаны культурными ценностями как редкие или уникальные.
«По итогам экспертизы, учитывая отсутствие декларирования скрипок и смычков, в действиях гражданина Норвегии формально усматривались признаки контрабанды культурных ценностей. Выслушав иностранца, представителей встречающей стороны и организаторов концерта, установив все обстоятельства прибытия музыканта, правоохранителям стало понятно, что речь идет не о злом умысле, а о неосторожности», — рассказали в пресс-службе.
В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 226.1 в связи с отсутствием состава преступления. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Гражданину Норвегии объявлено устное замечание и разъяснены таможенные правила. Музыкальные инструменты возвращены в полной сохранности владельцу.
При выборочном сканировании багажа через рентген-установку таможенники обратили внимание на музыкальные инструменты и предложили гражданину предъявить багаж к досмотру. В специальном футляре находились две скрипки и два смычка.
Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 тыс. шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было. Музыкант следовал с багажом через «зеленый коридор» и попыток к декларированию не предпринимал. О том, что нужно декларировать данные предметы, по его словам, он не знал.
В присутствии встречающего лица были составлены необходимые документы, а музыкальные инструменты отправлены на таможенную экспертизу. Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века. На ней нанесена маркировка William Forster. Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой Yohan Nedreba, Jolster. Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Все инструменты признаны культурными ценностями как редкие или уникальные.
«По итогам экспертизы, учитывая отсутствие декларирования скрипок и смычков, в действиях гражданина Норвегии формально усматривались признаки контрабанды культурных ценностей. Выслушав иностранца, представителей встречающей стороны и организаторов концерта, установив все обстоятельства прибытия музыканта, правоохранителям стало понятно, что речь идет не о злом умысле, а о неосторожности», — рассказали в пресс-службе.
В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 226.1 в связи с отсутствием состава преступления. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Гражданину Норвегии объявлено устное замечание и разъяснены таможенные правила. Музыкальные инструменты возвращены в полной сохранности владельцу.
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