В Кольцово сотрудники таможни изъяли у гражданина Норвегии две старинные скрипки

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В Екатеринбурге сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у гражданина Норвегии, прилетевшего из Стамбула для участия в благотворительном концерте, две старинные скрипки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.При выборочном сканировании багажа через рентген-установку таможенники обратили внимание на музыкальные инструменты и предложили гражданину предъявить багаж к досмотру. В специальном футляре находились две скрипки и два смычка.Из документов норвежец предоставил сертификат происхождения одной из скрипок, а также чек, датированный 2003 годом, на сумму 138 тыс. шведских крон (в переводе на рубли около 1 миллиона). На вторую скрипку документов не было. Музыкант следовал с багажом через «зеленый коридор» и попыток к декларированию не предпринимал. О том, что нужно декларировать данные предметы, по его словам, он не знал.В присутствии встречающего лица были составлены необходимые документы, а музыкальные инструменты отправлены на таможенную экспертизу. Эксперты установили, что одна из скрипок изготовлена в конце XVIII века. На ней нанесена маркировка William Forster. Вторая скрипка изготовлена в XX веке с маркировкой Yohan Nedreba, Jolster. Инструмент не имеет признаков фабричного производства, украшен перламутром, узорами сложной формы. Все инструменты признаны культурными ценностями как редкие или уникальные.«По итогам экспертизы, учитывая отсутствие декларирования скрипок и смычков, в действиях гражданина Норвегии формально усматривались признаки контрабанды культурных ценностей. Выслушав иностранца, представителей встречающей стороны и организаторов концерта, установив все обстоятельства прибытия музыканта, правоохранителям стало понятно, что речь идет не о злом умысле, а о неосторожности», — рассказали в пресс-службе.В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 226.1 в связи с отсутствием состава преступления. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Гражданину Норвегии объявлено устное замечание и разъяснены таможенные правила. Музыкальные инструменты возвращены в полной сохранности владельцу.