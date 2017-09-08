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В Свердловской области 23% работников чувствуют угрозу увольнения

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Почти четверть (23%) работников Свердловской области ощущают риск потери работы. Такие данные приводит служба исследований сайта HeadHunter.



Как отмечают в компании, в прошлом году таких респондентов было 27%. Сейчас наиболее уверенно себя чувствуют сотрудники ИТ-сферы, а также персонал, занятый в туристическом и гостиничном бизнесе. А вот работники банковской сферы по-прежнему боятся сокращений.



«В ходе опроса соискатели отмечали, что сейчас в Свердловской области достаточно сложно найти себе хорошую работу. Всего 4% респондентов уверены, что им не составит труда найти работу в ближайшее время. В основном это уникальные специалисты, топ-менеджеры, менеджеры по продажам и работники ИТ-сферы. Представители других сфер уверены, что им придется искать работу в течение 2-3 месяцев», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.



Ради сохранения рабочего места 46% респондентов готовы согласиться с понижением своих доходов. При этом более половины из работников Свердловской области (51%) рассматривают варианты дополнительного заработка, а у 11% уже есть вторая работа. Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь думают сотрудники искусства, науки и образования, а меньше всего — работники банковской сферы.

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