Новости дня
Власти Екатеринбурга передумали проводить «реновацию» фасадов жилых домов к ЧМ-2018
7 сентябрь 2017 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Власти Екатеринбурга передумали проводить «реновацию» фасадов жилых домов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Глава администрации муниципалитета Александр Якоб подписал постановление о внесении изменений в порядок работ по паспортизации фасадов. Согласно документу, исключается срок 31 мая 2018 года.
«В пункте 4 слова «до 31.05.2018» исключить. Наименование приложения «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге» изложить в следующей редакции: «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в первоочередном порядке», — говорится в документе.
Однако полностью от планов по «реновации» в администрации Екатеринбурга отказываться не собираются. В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи с тем, что город претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», «екатеринбуржцев ждет сознательная долгосрочная работа по приведению фасадов в порядок, которая должна сделать город лучше, выразительнее и готовым принимать гостей любого уровня».
«Администрация города и дальше будет разъяснять собственникам зданий, как важно заботиться об общественных пространствах, о комфортной городской среде», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В июне 2017 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально.
Буквально через две недели президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Екатеринбург выразил недовольство затеянной администрацией города «балконной реновацией».
А в августе 2017 года районные администрации Екатеринбурга начали рассылку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья уведомлений о необходимости получить паспорта фасадов для зданий на гостевых маршрутах.
Глава администрации муниципалитета Александр Якоб подписал постановление о внесении изменений в порядок работ по паспортизации фасадов. Согласно документу, исключается срок 31 мая 2018 года.
«В пункте 4 слова «до 31.05.2018» исключить. Наименование приложения «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге» изложить в следующей редакции: «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в первоочередном порядке», — говорится в документе.
Однако полностью от планов по «реновации» в администрации Екатеринбурга отказываться не собираются. В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи с тем, что город претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», «екатеринбуржцев ждет сознательная долгосрочная работа по приведению фасадов в порядок, которая должна сделать город лучше, выразительнее и готовым принимать гостей любого уровня».
«Администрация города и дальше будет разъяснять собственникам зданий, как важно заботиться об общественных пространствах, о комфортной городской среде», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В июне 2017 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально.
Буквально через две недели президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Екатеринбург выразил недовольство затеянной администрацией города «балконной реновацией».
А в августе 2017 года районные администрации Екатеринбурга начали рассылку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья уведомлений о необходимости получить паспорта фасадов для зданий на гостевых маршрутах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Балконный вопрос
- УК и ТСЖ Екатеринбурга получили уведомления от администрации о паспортизации фасадов
- Власти Екатеринбурга признали, что провести расстекление домов к ЧМ-2018 нереально
- Коротко о событиях дня
- Жильцов более 2 тыс. домов в Екатеринбурге могут оштрафовать за изменение фасадов
Loading...