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Власти Екатеринбурга передумали проводить «реновацию» фасадов жилых домов к ЧМ-2018

7 сентябрь 2017 (11:42)

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Власти Екатеринбурга передумали проводить «реновацию» фасадов жилых домов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Глава администрации муниципалитета Александр Якоб подписал постановление о внесении изменений в порядок работ по паспортизации фасадов. Согласно документу, исключается срок 31 мая 2018 года.

«В пункте 4 слова «до 31.05.2018» исключить. Наименование приложения «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге» изложить в следующей редакции: «Перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в первоочередном порядке», — говорится в документе.

Однако полностью от планов по «реновации» в администрации Екатеринбурга отказываться не собираются. В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи с тем, что город претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», «екатеринбуржцев ждет сознательная долгосрочная работа по приведению фасадов в порядок, которая должна сделать город лучше, выразительнее и готовым принимать гостей любого уровня».

«Администрация города и дальше будет разъяснять собственникам зданий, как важно заботиться об общественных пространствах, о комфортной городской среде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В июне 2017 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально.

Буквально через две недели президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Екатеринбург выразил недовольство затеянной администрацией города «балконной реновацией».

А в августе 2017 года районные администрации Екатеринбурга начали рассылку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья уведомлений о необходимости получить паспорта фасадов для зданий на гостевых маршрутах.

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