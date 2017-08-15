Балконный вопрос

Районные администрации Екатеринбурга начали рассылку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья города «писем счастья» — уведомлений о необходимости получить паспорта фасадов для зданий на гостевых маршрутах. Проект городские власти инициировали в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Требование привести к единообразию фасады и балконы в центре города уже встретило возмущение у жителей домов, которым придется оплатить его из своего кармана. Недовольство инициативой высказал и президент РФ Владимир Путин во время визита в уральскую столицу. Однако, судя по всему, ничего из этого на решение администрации провести «балконную реновацию» не повлияло.Управляющие компании и товарищества собственников жилья Екатеринбурга получили уведомления от районных администраций с требованием получить паспорта фасадов многоквартирных домов (МКД), находящихся на гостевом маршруте.«Администрация Ленинского района города Екатеринбурга в соответствии с п. 3 постановления администрации города Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 уведомляет о необходимости проведения работ по паспортизации фасадов и приведению объектов в соответствие требованиям, установленным правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», собственникам, арендаторам и лицам, ответственным за эксплуатацию объектов», — гласит уведомление.Копия подобного уведомления от администрации Ленинского района есть в распоряжении редакции УрБК. Письмо датировано 15 июня 2017 года, однако получили его представители УК и ТСЖ в конце июля от квартальных.«Получили в конце июля, где-то 27-28 числа. Это квартальные раздавали. По контактному телефону нам объяснили, что мы обязаны нанять строительную организацию, которая подготовит нам паспорт фасада и согласует его с Главархитектурой», — прокомментировала председатель ТСЖ «Южный» Елена Васильева.Напомним, весной 2017 года администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Согласно новым требованиям благоустройства, фасады домов следовало «очистить» от кондиционеров и спутниковых антенн, все балконы домов привести к единому виду — либо застеклить, либо расстеклить, а также упорядочить вывески и привести в один цвет входные группы. Каждому многоквартирному дому необходимо разработать проект фасада здания, который будет учитывать все эти нюансы.Предполагалось, что и заказ паспорта фасада и его реализацию жители города оплатят за свой счет. Всего в список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга. По словам Елены Васильевой, стоимость разработки паспорта фасада зависит от первичного образа дома, однако в среднем она обойдется в 50 тыс. руб.Таким образом, суммарная стоимость паспортов для всех МКД гостевых маршрутов обойдется горожанам более чем в 100 млн руб. Как ранее писал УрБК, на расстекление или застекление балконов в едином стиле жителям придется потратить еще 1,5-2 млрд руб. Естественно, в условиях ежегодного падения реальных доходов населения инициатива городских властей вызвала резкую критику у горожан.В июне 2016 года глава администрации Александр Якоб признал, что к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года провести массовое расстекление балконов нереально. При этом он отметил, что от самой идеи власти отказываться не собираются.«Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу. К чемпионату это нереально будет привести. Мы рекомендовали собственникам жилья к маю 2018 года определиться с тем, как должен выглядеть фасад их дома. Если собственники решат, что балконы должны быть застеклены, то это можно сделать одинаково, стильно и красиво. Они могут решить привести все к изначальному виду», — заявил А. Якоб на заседании городской думы.Буквально через две недели президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Екатеринбург выразил недовольство затеянной администрацией города «балконной реновацией».«Теперь по самому Екатеринбургу, по маршрутам движения гостей во время чемпионата мира по футболу. Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить», — сказал Владимир Путин на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.Впрочем, со стороны региональных властей попытки как-то повлиять на требование администрации города не последовало. Отметим, что в Екатеринбурге, как и во всей России, идет реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, которая финансируется за счет собственников жилья. Фасады некоторых домов гостевого маршрута уже были обновлены в ее рамках. Требование администрации же по большому счету обязует собственников оплатить ремонт фасада еще раз.После визита президента в Екатеринбургской городской думе предложили изменить источник финансирования проекта. В частности, депутаты выдвинули инициативу пойти по аналогии с программой замены лифтов в Екатеринбурге и обновить фасады на условиях софинансирования. Собственникам придется оплатить 5-15% от стоимости работ, остальное доплатят из бюджетов различных уровней. Впрочем, к какому-то конкретному решению участники обсуждения тогда не пришли.После этого тему больше не поднимали в публичном пространстве. Между тем рассылка подобных уведомлений может означать, что власти Екатеринбурга так и не отказалась от идеи провести «реновацию» фасадов за счет горожан. В пресс-службе администрации муниципалитета оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.УрБК продолжит следить за развитием событий.