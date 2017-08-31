Новости дня

МЭР прогнозирует рост реальных доходов населения в текущем году на 1,2%

УрБК, Москва, 31.08.2017. Минэкономразвития РФ (МЭР) повысило прогноз роста реально располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год с 1% до 1,2%. Об этом говорится на сайте ведомства.



Согласно базовому сценарию, в 2018 году рост реально располагаемых доходов населения составит 2,1% (ранее ведомство прогнозировало 1,5%), в 2019-м — 1,1% (ранее — 1,2%). Также ведомство улучшило прогноз по безработице на 2020 год — до 4,7% с 4,9%, показатели безработицы на 2017-2019 годы остались на прежнем уровне (5,2%, 5% и 4,9% соответственно).



При этом МЭР повысило прогноз по производительности труда с 1,9% до 2% в 2017 году, с 1,6% до 2,2% в 2018-м, с 1,8% до 2,4% в 2019-м и с 1,9% до 2,6% в 2020-м.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: