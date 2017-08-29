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Арбитражный суд оставил в силе штраф 650 тыс. руб. в отношении «Энергосбыт Плюс»
29 август 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе штраф 650 тыс. руб. в отношении ОАО «Энергосбыт Плюс». Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области.
Ранее Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Энергосбыт Плюс» за полное ограничение электроэнергии в отношении эксплуатируемого МУП «КТСК» объекта-котельной «57 квартал» с 24 по 29 мая этого года.
Компания обжаловала решение УФАС. Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении заявленных требований общества отказали и оставили в силе решение антимонопольного органа.
В связи с тем, что решение заинтересованного лица от 28.03.2016 по делу № 06-04/27 является законным и обоснованным, а оно являлось поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, то и оснований в признании незаконным и отмене оспариваемого постановления у суда не имеется, событие правонарушения по части 1 статьи 14.31 КоАП доказано.
Таким образом, Арбитражный суд Свердловской области поддержал позицию антимонопольного ведомства по делу об административном правонарушении и оставил штраф 650 тыс. руб. «Энергосбыт Плюс» в силе.
Ранее Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Энергосбыт Плюс» за полное ограничение электроэнергии в отношении эксплуатируемого МУП «КТСК» объекта-котельной «57 квартал» с 24 по 29 мая этого года.
Компания обжаловала решение УФАС. Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении заявленных требований общества отказали и оставили в силе решение антимонопольного органа.
В связи с тем, что решение заинтересованного лица от 28.03.2016 по делу № 06-04/27 является законным и обоснованным, а оно являлось поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, то и оснований в признании незаконным и отмене оспариваемого постановления у суда не имеется, событие правонарушения по части 1 статьи 14.31 КоАП доказано.
Таким образом, Арбитражный суд Свердловской области поддержал позицию антимонопольного ведомства по делу об административном правонарушении и оставил штраф 650 тыс. руб. «Энергосбыт Плюс» в силе.
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