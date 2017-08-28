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ВТБ24 опроверг информацию о запрете проведения наличных операций через кассу
28 август 2017 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Представители банка ВТБ24 опровергли информацию о запрете проведения наличных операций через кассу по картам и кредитам.
«Никакого запрета на внесение денежных средств через кассу банка нет. Предложения использовать дистанционные каналы носят рекомендательный характер. При необходимости клиенту всегда будет оказана помощь со стороны сотрудника банка», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как отметили в кредитной организации, повышение операционной эффективности является одним из приоритетных направлений бизнеса ВТБ24. В рамках данной работы предусмотрен последовательный перевод клиентских операций в дистанционные каналы. Уже сейчас они позволяют проводить большую часть банковских операций без привлечения сотрудников. В результате количество транзакций с наличными в офисах за год сократилось вдвое.
«Банкоматы ВТБ24 позволяют за один раз вносить на свой счет до 200 купюр (в сумме до 1 млн руб.), к услугам клиентов банка — бескомиссионное внесение наличных в АТМ всех банков Группы ВТБ (около 17 тыс. устройств)», — рассказали в кредитной организации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что банк ограничил наличные операции по картам и кредитам. В результате ограничения клиентам банка — физическим лицам, желающим внести на карты или в счет досрочного погашения кредита сумму до 500 тыс. руб., необходимо было использовать для этих целей каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
«Никакого запрета на внесение денежных средств через кассу банка нет. Предложения использовать дистанционные каналы носят рекомендательный характер. При необходимости клиенту всегда будет оказана помощь со стороны сотрудника банка», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как отметили в кредитной организации, повышение операционной эффективности является одним из приоритетных направлений бизнеса ВТБ24. В рамках данной работы предусмотрен последовательный перевод клиентских операций в дистанционные каналы. Уже сейчас они позволяют проводить большую часть банковских операций без привлечения сотрудников. В результате количество транзакций с наличными в офисах за год сократилось вдвое.
«Банкоматы ВТБ24 позволяют за один раз вносить на свой счет до 200 купюр (в сумме до 1 млн руб.), к услугам клиентов банка — бескомиссионное внесение наличных в АТМ всех банков Группы ВТБ (около 17 тыс. устройств)», — рассказали в кредитной организации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что банк ограничил наличные операции по картам и кредитам. В результате ограничения клиентам банка — физическим лицам, желающим внести на карты или в счет досрочного погашения кредита сумму до 500 тыс. руб., необходимо было использовать для этих целей каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
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