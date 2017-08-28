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ВТБ24 опроверг информацию о запрете проведения наличных операций через кассу

28 август 2017 (13:44)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Представители банка ВТБ24 опровергли информацию о запрете проведения наличных операций через кассу по картам и кредитам.

«Никакого запрета на внесение денежных средств через кассу банка нет. Предложения использовать дистанционные каналы носят рекомендательный характер. При необходимости клиенту всегда будет оказана помощь со стороны сотрудника банка», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отметили в кредитной организации, повышение операционной эффективности является одним из приоритетных направлений бизнеса ВТБ24. В рамках данной работы предусмотрен последовательный перевод клиентских операций в дистанционные каналы. Уже сейчас они позволяют проводить большую часть банковских операций без привлечения сотрудников. В результате количество транзакций с наличными в офисах за год сократилось вдвое.

«Банкоматы ВТБ24 позволяют за один раз вносить на свой счет до 200 купюр (в сумме до 1 млн руб.), к услугам клиентов банка — бескомиссионное внесение наличных в АТМ всех банков Группы ВТБ (около 17 тыс. устройств)», — рассказали в кредитной организации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что банк ограничил наличные операции по картам и кредитам. В результате ограничения клиентам банка — физическим лицам, желающим внести на карты или в счет досрочного погашения кредита сумму до 500 тыс. руб., необходимо было использовать для этих целей каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

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