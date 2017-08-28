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ВТБ24 ограничил наличные операции по картам и кредитам

УрБК, Москва, 28.08.2017. Банк ВТБ24 ввел ограничение на наличные операции через кассу по картам и кредитам. Об этом сообщает «Банки.ру».



Теперь клиентам банка — физическим лицам, желающим внести на карты или в счет досрочного погашения кредита сумму до 500 тыс. руб., необходимо использовать для этих целей каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).



«Досрочное погашение по ипотеке теперь нужно делать через онлайн-банк, — предупредила операционистка ВТБ24. Она уточнила, что речь идет как о частичном, так и о досрочном погашении на сумму менее 500 тыс. руб.



Другой оператор колл-центра ВТБ24 подтвердил, что в данный момент в кассу банка можно внести наличные средства лишь на сумму от 500 тыс. руб.



О том, что клиенты ВТБ24 жалуются на ограничение банком внесения наличных через кассу на счета, в частности, карточные, сообщалось еще в марте. Тогда же в колл-центре кредитной организации предупреждали о грядущем расширении ограничений.



«В ближайшее время будет введена процедура (которая подразумевает), что все операции суммой до 500 тыс. руб. проводятся только через банкоматы. На текущий момент данная процедура только вводится, не во всех офисах она реализована», — заявил в марте оператор колл-центра ВТБ24, уточнив, что через кассу такие операции станут недоступны.



Между тем эксперты считают, что любое ограничение, будь то прямой запрет или рекомендация, всегда не лучшим образом сказывается на лояльности существующих клиентов кредитной организации.



«Безусловно, в условиях уменьшения маржинальности розничных продуктов все большее количество финансовых организаций будет стремиться к сокращению операционных расходов. Один из способов, что на поверхности, — перевод клиентской базы «на дистанционку», — считает эксперт портала.

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