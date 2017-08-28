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Налоговые органы Свердловской области завершили процесс расчета имущественных налогов за 2016 год

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Налоговые органы Среднего Урала завершили процесс расчета имущественных налогов за 2016 год и направили жителям региона налоговые уведомления. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



«Налоговые уведомления направлены плательщикам налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Процесс рассылки уведомлений еще не закончен, но большинству жителей области они уже направлены», — говорится в сообщении.



В ведомстве напоминают, что в 2017 году рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области осуществляет филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области. Поэтому не нужно удивляться, получив заказное письмо из этого региона — уведомление, которое находится в конверте, сформировали налоговые органы Свердловской области, их реквизиты можно увидеть в самом уведомлении.



Срок уплаты всех налогов, включенных в налоговое уведомление — единый — 1 декабря 2017 года.



При формировании налоговых уведомлений за 2016 год налоговыми органами также производились перерасчеты имущественных налогов за 2014 и 2015 годы. Перерасчеты за 2014, 2015 годы произведены в случае, если в ранее произведенном расчете налога была выявлена ошибка, либо при поступлении от регистрирующих органов дополнительных данных об объекте налогообложения.

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