В Академическом районе Екатеринбурга подведут итоги Всероссийской студенческой стройки-2017

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге 28 августа 2017 года подведут итоги студенческой целины на одной из крупнейших стройплощадок России — в районе Академический. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».По традиции, в ходе Всероссийской студенческой стройки (ВСС) проводился конкурс отрядов по различным показателям производственной и комиссарской деятельности. Лучшие стройотряды будут награждены ценными призами, знаменами, дипломами. Победителю по совокупности показателей достанется знамя ВСС 2017 года.В 2017 году студенческая стройка прошла уже в 8-й раз. В ней приняли участие 160 бойцов из 9 строительных отрядов. На протяжении июля-августа ребята были задействованы на строительно-монтажных и отделочных работах, ремонте жилого фонда и благоустройстве.«Бойцы стройотрядов признаны полноценными участниками строительства района. Они трудятся качественно и профессионально, за свою работу получают достойное вознаграждение. В среднем за 1,5 месяца они заработали по 45 тыс. руб., а те, кто отличился в труде, — до 62 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.Следует отметить, что в ходе стройки бойцы стройотрядов приняли участие в традиционных студенческих спартакиадах, творческих конкурсах и фестивалях. Всего за 2 месяца лета проведено более 20 различных мероприятий, в том числе для населения района (День Петра и Февронии, День строителя, дворовые концерты и другие).По окончании трудового семестра — целины — состоится ее торжественное закрытие с награждением лучших отрядов, командиров, комиссаров, бойцов. Мероприятие начнется 28 августа в 17.00 у символа стройотрядов в 5 квартале района Академический.