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Жительница Екатеринбурга отсудила у «Свердловскавтодора» более 250 тыс. рублей за пострадавший в ДТП автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Свердловский областной суд взыскал с АО «Свердловскавтодор» 256 тыс. 544 руб. в пользу жительницы Екатеринбурга, автомобиль которой пострадал из-за наезда на отрезок арматуры. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В декабре 2016 года екатеринбурженка на своей машине KIA Rio отправилась в Туринск. Подъезжая к городу, перед мостом женщина вдруг увидела посреди полосы движения торчавший металлический прут. Затормозить она не успела и наехала на препятствие. Машина получила механические повреждения», — рассказали в пресс-службе.



Как позже установили эксперты, ущерб без учета износа автомобиля составил 366 тыс. 128 руб., с учетом износа — 285 тыс. 131 руб. Выехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД документально зафиксировали отрезок арматуры на стыке дороги и моста.



Пострадавшая обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к АО «Свердловскавтодор» о возмещении материального ущерба.



В ходе судебного разбирательства ответчик утверждал, что выполняет все необходимые работы по содержанию дороги. По его мнению, ДТП произошло из-за того, что водитель не затормозил перед препятствием. Об этом свидетельствует справка о происшествии. Из представленных документов суд заключил, что, вероятнее всего, дорожное полотно повредил грейдер подрядчика, незадолго до аварийной ситуации очищавший дорожное полотно от снега.



Суд пришел к выводу о виновности в ДТП обеих сторон. Степень вины истца составила 20%, а ответчика — 80%. Исходя из этой пропорции, суд установил размер возмещения ущерба. С АО «Свердловскавтодор» было взыскано 320 тыс. 560 руб.



Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В жалобе он указывал на то, что суд установил размер ущерба без учета износа транспортного средства, и просил уменьшить сумму.



В итоге Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции. В пользу истца с АО «Свердловскавтодор» взыскано 256 тыс. 544 руб., в том числе 228 тыс. 104 руб. — ущерб, 1 тыс. 884 руб. — стоимость диагностики автомобиля, 9 тыс. 600 руб. — оплата услуг эксперта, 12 тыс. руб. — оплата услуг представителя, 4 тыс. 956 руб. — госпошлина.

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