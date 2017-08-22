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В Кольцово обнаружили двух зараженных инфекцией детей среди пассажиров рейса из Турции

22 август 2017 (17:41)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Минувшей ночью сотрудники Роспотребнадзора обнаружили двух детей с признаками инфекционного заболевания в пункте пропуска через границу в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в аэропорту установлен санитарно-карантинный контроль за рейсами из Турции.

«В отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний», — поясняют в ведомстве.

Заболевших детей направили в больницы Екатеринбурга. По предварительному диагнозу, у них энтеровирусная инфекция.

В Свердловской области открыта горячая линия Роспотребнадзора, на которой жители региона могут узнать о профилактике и симптомах заболевания энтеровирусной инфекцией, а также сообщить о выявленных случаях заболевания этой инфекцией.

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