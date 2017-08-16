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В Междуреченске подвели итоги грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей»
16 август 2017 (13:14)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Междуреченске определили победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Из 58-ми проектов, представленных наблюдательному совету, 12 получили гранты на реализацию. Общая сумма финансирования грантов составила около 3 млн руб.
«Инициативы, предложенные горожанами, направлены на повышение качества жизни в Междуреченске, организацию творческих и научных объединений для детей и взрослых, продвижение спорта и здорового образа жизни, поддержку пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.
Проекты разделили на восемь номинаций: «Экология», «Спорт», «Популяризация профессионального труда», «Культура», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Волонтерские инициативы», «Благоустройство детских садов» и «Прочее».
«Отрадно видеть, что в Междуреченске большое количество желающих реализовать свою уникальную идею. Такие конкурсы показывают те проблемы, которые необходимо обсуждать, решать. Компания ЕВРАЗ готова помогать горожанам улучшать качество жизни, поддерживая социально значимые инициативы. В следующем году мы вновь проведем конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей».
В течение 10 дней любой желающий на сайте мог отдать свой голос за понравившийся проект. Итоги голосования учитывались членами наблюдательного совета при определении победителей», — отметила директор НКО «Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Сибирь» Елена Юрьева.
«По итогам онлайн-голосования народным стал проект «Любимому городу — здоровые дети Междуреченской городской детско-юношеской общественной организации «Спортивно-туристический клуб «Гренада». Задача проекта — приобщение подрастающего поколения города к занятиям спортом, туризмом, бережному отношению к природе и собственному здоровью. «Гренада» планирует создавать и публиковать на сайте и в местных СМИ видеоролики и материалы, посвященные развитию спорта и туризма, экологии, истории и краеведения. На реализацию проекта авторы получили 300 тыс. руб.», — сообщили в ЕВРАЗе.
Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» имеет успешную историю на Урале. За 10 лет в городе Качканаре реализовано более 70 проектов. В год своего 25-летия ЕВРАЗ запустил конкурс в других городах своего присутствия — Новокузнецке, Междуреченске, Нижнем Тагиле.
Из 58-ми проектов, представленных наблюдательному совету, 12 получили гранты на реализацию. Общая сумма финансирования грантов составила около 3 млн руб.
«Инициативы, предложенные горожанами, направлены на повышение качества жизни в Междуреченске, организацию творческих и научных объединений для детей и взрослых, продвижение спорта и здорового образа жизни, поддержку пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.
Проекты разделили на восемь номинаций: «Экология», «Спорт», «Популяризация профессионального труда», «Культура», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Волонтерские инициативы», «Благоустройство детских садов» и «Прочее».
«Отрадно видеть, что в Междуреченске большое количество желающих реализовать свою уникальную идею. Такие конкурсы показывают те проблемы, которые необходимо обсуждать, решать. Компания ЕВРАЗ готова помогать горожанам улучшать качество жизни, поддерживая социально значимые инициативы. В следующем году мы вновь проведем конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей».
В течение 10 дней любой желающий на сайте мог отдать свой голос за понравившийся проект. Итоги голосования учитывались членами наблюдательного совета при определении победителей», — отметила директор НКО «Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Сибирь» Елена Юрьева.
«По итогам онлайн-голосования народным стал проект «Любимому городу — здоровые дети Междуреченской городской детско-юношеской общественной организации «Спортивно-туристический клуб «Гренада». Задача проекта — приобщение подрастающего поколения города к занятиям спортом, туризмом, бережному отношению к природе и собственному здоровью. «Гренада» планирует создавать и публиковать на сайте и в местных СМИ видеоролики и материалы, посвященные развитию спорта и туризма, экологии, истории и краеведения. На реализацию проекта авторы получили 300 тыс. руб.», — сообщили в ЕВРАЗе.
Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» имеет успешную историю на Урале. За 10 лет в городе Качканаре реализовано более 70 проектов. В год своего 25-летия ЕВРАЗ запустил конкурс в других городах своего присутствия — Новокузнецке, Междуреченске, Нижнем Тагиле.
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