Алексей Чернышев о состоянии рынка логистики

С момента начала кризиса 2014-2015 годов большинство торговых компаний, которые ввозят товар в Россию для последующей продажи, стали более экономно подходить к затратным статьям. Это коснулось и расходов на внешнеэкономическую деятельность и логистику. Ожидается, что в 2017-2018 годах тенденция на сокращение расходов сохранится. Клиенты транспортно-логистических компаний будут стараться получить для себя как можно более выгодные ставки на логистику и на таможенное оформление товара.Сейчас конкуренция среди компаний в сфере международной, да и внутрироссийской логистики очень сильная. Больше двух лет, с 2015 года, на рынке логистики идет постоянное сокращение количества компаний. Маржинальность бизнеса резко снизилась, сейчас большинство транспортно-логистических компаний работают с гораздо меньшей рентабельностью, чем раньше. Кризис «съедает» самых слабых и тех, кто не смог приспособиться к новым реалиям. Реалии таковы, что грузов стало меньше, а конкуренция резко усилилась. При этом клиенты стали более требовательными к качеству работы партнеров по логистике и таможенному оформлению.Положительным трендом предыдущих двух лет в международных грузоперевозках стало развитие ускоренных контейнерных поездов (УКП) из Китая. Данные проекты активно развиваются, значительно сокращая сроки доставки товаров из Китая в Россию — это выгодно как компаниям-импортерам, так и конечным потребителям.Стоит отметить, что прошедший 2016 год запомнился участникам ВЭД кадровыми перестановками в руководстве Федеральной таможенной службы и большим вниманием госорганов к финансовым потокам и к компаниям, импортирующим продукцию в Россию. Это объясняется тем, что смена руководителя ФТС и другие кадровые перестановки были связаны с заданием по пополнению бюджета страны.Что касается качества кадров в логистике, то сложилась абсурдная ситуация, когда при высоком уровне безработицы руководителей беспокоит кадровый вопрос. В транспортно-логистической отрасли и ВЭД вопрос грамотных, профессиональных специалистов стоит очень остро. Связано это с тем, что со стороны государства принимаются крайне жесткие меры контроля за внешнеэкономической деятельностью. Наметился переход на полную легализацию ВЭД, а значит, рынку нужны грамотные финансисты и бухгалтеры, хорошо знакомые с ведением валютных операций, юристы, логисты, высококвалифицированные специалисты по таможенному оформлению. Но настоящих профессионалов мало, и это одна из основных проблем, которая беспокоит руководителей внешнеторговых структур.В сентябре 2017 года компаниям, импортирующим продукцию, нужно ждать очередного снижения ввозных таможенных пошлин. Это ожидаемая новость, и я думаю, что пошлины действительно будут и далее снижаться. Не радостная новость — это то, что появилось такое понятие, как «экологический сбор», о котором еще не все знают. Под этим понимается действующее на ряд товаров компенсирование снижения таможенных пошлин. Администрирует этот сбор не таможня, и платится он отдельно. За счет этого размер платежей экологического сбора будет с каждым годом увеличиваться. Имеется определенный «коэффициент» утилизации, и этот коэффициент будет каждый год подниматься. Например, если в 2015 году экологический сбор был скорее символическим, то сейчас он составляет от 6 до 20 тыс. руб. за 1 т груза (в зависимости от характера груза).Также стоит отметить, что до конца 2017 года начнет полноценно работать система АСК НДС-3. Сейчас функционирует система АСК НДС-2, которая была «запущена» в конце 2013 года, и уже в 2014 году налоговые органы сообщали о пополнении бюджета государства на более чем 100 млрд руб.Суть новой системы в том, что к АСК НДС подключены как таможенные, так и фискальные органы. Налоговая служба видит всю историю движения товара по территории России: от его ввоза до реализации конечному потребителю. У контролеров есть данные, по какой стоимости перемещался товар, где и в каком объеме формировалась добавленная стоимость (база по налогу на прибыль и НДС). Таким образом, если компания привезла груз по заниженной стоимости, например, за 100 рублей, а продает его уже по 1 200 рублей (а при этом к начислению у оператора минимум налогов), то госорганы это увидят и организуют проверку.Это значит, что компаниям, занимающимся импортом, необходимо весь свой документооборот и всю внешнеторговую и торговую деятельность сделать абсолютно прозрачной. В результате придется либо значительно повышать квалификацию собственных сотрудников по внешнеэкономической деятельности, либо обращаться в компании со своим штатом высококвалифицированных специалистов, которые профессионально занимаются импортом и аутсорсингом внешнеэкономической деятельности.