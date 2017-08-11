Андрей Овешков: Рынок правильного питания в ближайшие годы в Екатеринбурге будет только расти

— На данный момент нашей компании уже 4,5 года, запустили мы ее в 2013 году. Идея создания пришла из фитнес-индустрии. Я продолжительное время работал фитнес-директором в крупном клубе Екатеринбурга. Всегда занимался продажами, люблю коммуницировать с клиентами, и в процессе своей работы мне многие клиенты часто задавали вопрос о том, как нужно питаться для того, чтобы привести себя в форму. Мне стало интересно, как можно решать этот вопрос не собственными силами, и я нашел подобный сервис в Соединенных Штатах Америки. К 2013 году данный рынок в США был уже достаточно развит, было много компаний, которые занимались доставкой правильного питания. Я понял, что спрос есть, люди готовы за это платить, и в результате появилась мысль создать такой же проект в Екатеринбурге.Изначально мы сделали копию американского сервиса, а спустя время переделали проект уже под себя и город.— Главная задача — это адаптация меню под местного покупателя. Принцип работы сервисов доставки правильного питания везде практически одинаковый, но есть специфика, и она связана с меню. Наша компания на данный момент работает в 13 городах в разных регионах страны, и даже там есть свои особенности рациона питания. Например, когда в Екатеринбурге только наступают первые теплые дни, в Краснодаре уже жарко, и горячие супы в меню не будут востребованы, поэтому нам приходится подстраиваться.— Кризис на нас вообще никак не отразился, так как мы работаем в премиум-сегменте, и наши клиенты — это покупатели с высоким уровнем дохода, а, как известно, именно эта категория в кризис вообще не падает. Богатые люди на личном потреблении не экономят, они начинают урезать другие расходы.Все четыре года, которые мы существуем, мы все время растем. В первый год работы рост был 50%, в последующие — 30-40%. На этот год мы запланировали 60%. Пока растем на 40% по отношению к прошлому году.По поводу продуктовых санкций. Первые три-четыре месяца, пока поставщики перестраивались, было тяжело с точки зрения увеличения расходов за счет роста цен на продукты. Через полгода все нормализовалось, стоимость продуктов, которыми мы пользовались, более-менее стабилизировалась, но осталась высокой. Если раньше лосось стоил 300 руб. за 1 кг, то сейчас он стоит 700 руб. В итоге за все это заплатил покупатель, так как нам пришлось повысить цены на конечный товар. Стоит сказать, что наш клиент на этого отреагировал нормально. В этом плане премиум-сегмент наиболее стабилен.— В компании сейчас три партнера, у которых равные доли в компании. Богдан Подольский занимается производством и финансами, Денис Гайдуктов отвечает за маркетинг и за все, что связано с продуктом, я выступаю в качестве директора. На старте мы вложили в проект 330 тыс. руб. Нам очень повезло, так как мы изначально нашли производственную площадку со всем оборудованием, и нам понадобились небольшие вложения для того, чтобы начать работу.Первые два года все, что мы зарабатывали, мы вкладывали в компанию. Если давать оценку, то можно сказать, что общий объем инвестиций, необходимый для того, чтобы Smart Food выглядел так, как сейчас — около 20 млн руб.За эти четыре года мы делали очень много параллельных проектов, например, компания «Вкусно дома», которая специализировалась на доставке ингредиентов для приготовления дома различных блюд, или кафе Smart Food в фитнес-клубе World Class. Однако все эти идеи были неудачными. Мы закрыли все проекты, которые не приносили прибыли, кроме кафе, и сконцентрировали свое внимание на сервисе доставки и на программном обеспечении.— Я считаю, что доставка правильного питания в низком ценовом сегменте не может существовать как бизнес. Потому что за небольшие деньги невозможно долгое время создавать вкусный, а, главное, разнообразный рацион. У нас такой проблемы нет, мы удерживаем клиентов именно за счет качественного и разнообразного меню.У нас есть клиенты, которые с нами постоянно уже два-три года. Также у нас есть покупатели, которые приходят раз в полгода на детокс-программу. На данный момент количество клиентов, которым мы доставляем еду — 100 человек. С наступлением сезона мы планируем увеличить эту цифру до 150 человек.— Мы смогли за два первых года работы запустить филиалы сразу в 13 городах России. Однако в прошлом году решили поставить на паузу масштабирование по франчайзингу, так как наш продукт очень сложный и тяжело верно донести технологию приготовления продукта, маркетинг и особенности сервиса. Сейчас главная задача — вырасти и довести показатели во всех городах до уровня Екатеринбурга.К тому же спустя год после запуска проекта мы осознали, что в Excel больше работать невозможно, а ресторанные программы учета нам не подходят. В результате мы приняли решение написать свое программное обеспечение. Через полгода появилась первая рабочая версия, которая сейчас является основным конкурентным преимуществом на рынке B2B во франчайзинге. Сейчас это полноценный нишевой продукт, закрывающий все потребности в бизнес-процессах для сервиса по доставке правильного питания. Продвижение и улучшение именно этого продукта является следующей ступенью нашего развития.У нас уже появилось два клиента из Киева и Уфы, которые работают в сфере доставки правильного питания. Сейчас они хотят работать с нашим программным обеспечением.— Сейчас все больше людей интересуются здоровым образом жизни и, соответственно, правильным питанием. Но пока для большинства людей поход в заведение общепита не всегда ассоциируется с именно здоровым питанием. Горожане приходят в ресторан расслабиться, выпить и вкусно покушать, поэтому интерес заведениям, ориентированным на правильный рацион, невысокий. Но, стоит сказать, уже сейчас у многих заведений в меню можно увидеть фитнес-блюда. Это говорит о том, что спрос есть, хотя пока невысокий.Мы заметили, что за последние полгода в городе появляется огромное количество конкурентов в сегменте доставки правильного питания. Причем это не только у нас, это наблюдается по всей стране. В Москве этот рынок начал активно развиваться три года назад, и на тот момент, когда мы туда зашли, там уже работало более 10 подобных компаний.За последние четыре года в Екатеринбурге открывалось 4-5 организаций, которые потом закрылись. Сейчас, помимо нас, функционирует 5-6 компаний.Мы на самом деле очень рады тому, что у нас появляются конкуренты. Мы этот рынок в Екатеринбурге практически создали, и нам в этом плане очень сложно было, так как мало кто из местных жителей понимал специфику нашей работы. Сейчас осведомленность населения выше, и теперь потребитель будет «голосовать рублем» в пользу лучшего качества еды, сервиса.Изначально мы для себя определили, что мы будем работать только в высокой ценовой категории, а все те компании, которые появляются в Екатеринбурге, считают, что это слишком дорого, и делают дешевле. Поэтому можно сказать, что мы на одном рынке, но мы по факту боремся за разных клиентов.