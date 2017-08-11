Новости дня

Челябинские власти оценили ход строительства СК «Металлург» в Карабаше

УрБК, Челябинск, 11.08.2017. Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов в ходе визита в Карабаш посетил стройплощадку спортивного комплекса (СК) «Металлург», который возводят Русская медная компания (РМК) и ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу РМК). Об этом сообщает пресс-служба РМК.



О ходе строительства замглавы региона рассказали первый заместитель генерального директора предприятия «Карабашмедь» Александр Юшков, генеральный директор ООО «СтройМаксимум» Владимир Паклин и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.



«Спорткомплекс меняется на глазах. Уже практически готовы помещения, где будет размещено оборудование для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой. Не вызывает сомнений, что в начале сентября «Металлург» будет готов к приемке. Строители создали очень хороший игровой зал — светлый, красивый, удобный, профессиональный. Я надеюсь, что жители Карабаша с удовольствием и комфортом будут заниматься в новом спорткомплексе», — заявил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.



В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка основного здания спортивного комплекса. Масштабные работы идут и на малой спортивной арене: установлены трибуны для зрителей, в ближайшее время начнется укладка специального игрового покрытия.



После завершения внутренних отделочных работ РМК приобретет и установит в залах комплекса оборудование для спортивных секций. Для организации соревнований и занятий в «Металлурге» будет сформирован профессиональный тренерский и административный состав.



«Большой спортзал спорткомплекса будет включать площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, сектор для спортивной борьбы и боксерский ринг. В пристройке к основному зданию разместятся секция тяжелой атлетики, помещение для занятия фитнесом и ряд других спортивных секций, оснащенных всем необходимым инвентарем. Комплекс будет оборудован раздевалками, душевыми комнатами и санузлом. Проектом предусмотрена раздевалка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные кабинеты будут у тренеров и административного персонала. Специальное помещение выделено для хранения спортивного инвентаря», — сообщили в пресс-службе РМК.



Открытие спорткомплекса должно состояться осенью 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: