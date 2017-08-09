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За последний год объем автокредитования в Свердловской области вырос на 38,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Во II квартале 2017 года в Свердловской области было выдано 5 тыс. 183 автокредита, что на 38,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По итогам указанного периода доля автокредитов в общем объеме рынка составляет 47,5%.



Всего по России по итогам II квартала 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 169,1 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 25,5%.



В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования во II квартале 2017 года выросли на 38,7% и составили 115,3 млрд руб.



«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, увеличивая тем самым и долю кредитных автомобилей в структуре авторынка. Таким образом, можно констатировать, что после нескольких сложных лет на рынке сейчас сегмент автокредитования близок к восстановлению. Не менее важно, что данный вид розничного кредитования в течение этого времени оказывал и продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Помимо прочего, стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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