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Правительство РФ может ввести запрет на кальяны в общепите

УрБК, Москва, 09.08.2017. Правительство РФ в рамках программы по формированию здорового образа жизни может ввести дополнительные ограничения на электронные сигареты и ужесточить меры по обороту алкоголя. Об этом сообщают «Известия».



В частности, в скором времени может быть введен запрет на употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах, а также введение дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции.



Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.



«На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет. Все поправки в законопроект разработаны при участии специалистов министерства», — рассказали в Минздраве РФ.



Источники также сообщают, что в рамках проекта «ЗОЖ» предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Каким образом они будут формироваться, разработчики проекта определят к октябрю 2018 года.



Данные меры предусматриваются приоритетным проектом «Формирование у россиян здорового образа жизни». Документ в конце июля утвердил президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию. Кроме того, с апреля 2018 года производители продуктов начнут маркировать наиболее полезные товары. Всего на перевоспитание граждан будет потрачено 3,5 млрд руб. из федерального бюджета.



Приоритетный проект «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны. А в 2025 году — большая часть.

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