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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «большой четверки»
8 август 2017 (14:58)
УрБК, Москва, 08.08.2017. ФАС России возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.
Сообщается, что ФАС России провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.
Заседание Комиссии по рассмотрению дел в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон» назначены на 26 сентября 2017 года.
Действия ПАО «МТС» будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО «Т2 Мобайл» — 29 сентября 2017 года.
Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.
Сообщается, что ФАС России провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.
Заседание Комиссии по рассмотрению дел в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон» назначены на 26 сентября 2017 года.
Действия ПАО «МТС» будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО «Т2 Мобайл» — 29 сентября 2017 года.
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