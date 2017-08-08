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Жители Среднего Урала в два раза чаще стали жаловаться на транспортные услуги

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. По итогам I полугодия 2017 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 5,5 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Большую часть составляют обращения в области торговли непродовольственными товарами (34%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (24%), финансовых услуг (10%), бытовых услуг (8%), услуг связи (5%).



При этом в сравнении с I полугодием 2016 года произошел рост числа обращений в сфере транспорта (почти в 2 раза), риэлторской деятельности (на 45%), бытового обслуживания населения (на 16%), торговли (на 8%). При этом снизилось число жалоб в сфере долевого строительства жилья (на 54%), финансовых услуг (на 25%), в сфере общественного питания (на 15%).



422 обращения (7,6% от общего числа поступивших жалоб) стали основанием для проведения проверок и административных расследований. В ходе проведения надзорных мероприятий подтвердились 304 жалобы (72%). 1 тыс. 492 обращения (27% от общего числа поступивших жалоб) были направлены для рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, местного самоуправления, большая часть из перенаправленных обращений касалась вопросов ЖКХ (65%).



В I полугодии 2017 года в сфере защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора проведено 1 773 проверки и административных расследования, в ходе 1,53 тыс. выявлены нарушения (75%). Всего выявлено 8 972 нарушения законодательства в области защиты прав потребителей. Должностные лица Управления составили 1 тыс. 689 протоколов об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей, вынесли 1,53 тыс. постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила 15,2 млн руб.



На основании протоколов надзорного ведомства судами вынесено 255 решений о назначении административных наказаний в области защиты прав потребителей, из них 98 — с конфискацией продукции, не соответствующей обязательным требованиям.



В судах Управлением Роспотребнадзора предоставлено 84 заключения и 54 иска в защиту прав потребителей (в том числе 30 исков — в защиту неопределенного круга потребителей, 24 — в защиту прав конкретных граждан). Общая сумма, возмещенная потребителям, составила порядка 2 млн руб.

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