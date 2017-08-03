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Имущество СК «Северная казна» вновь выставлено на торги

3 август 2017 (17:25)

УрБК, Москва, 03.07.2017. Имущество страховой компании «Северная казна» на общую сумму в 104 млн руб. вновь выставлено на торги.

В частности, на торги выставлено два автомобиля — Nissan Teana и Reno Logan, нежилое административное здание и несколько гаражей на ул. Свердлова в Челябинске. Недвижимость находится в залоге у АКБ «Держава». 

Помимо этого, на продажу выставлена подземная стоянка на ул. Чапаева, нежилые помещения на ул. Крылова, жилой дом и земельный участок в Анапе. Торги пройдут 21 сентября. 

Напомним, что проблемы у страховой компании начались в конце 2014 года. Тогда на сайте Банка России появилось сообщение о назначении в СК «Северная казна» временной администрации сроком на 6 месяцев. 

23 апреля 2015 года ЦБ опубликовал информацию об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности у СК «Северная казна». Причиной стало неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности. Также страховая компания не исполняла предписаний за представление недостоверной информации.

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