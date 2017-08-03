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В Екатеринбурге судебные приставы опечатали бар «ДК»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Екатеринбурге судебные приставы из-за антисанитарии на 60 дней закрыли бар «ДК», расположенный по адресу улица Антона Валека, 12 («Дом книги»). Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Ранее инспекторы Роспотребнадзора выявили в заведении грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Сотрудники бара не прибирались на кухне, вовремя не выкидывали мусор. Само помещение кухни и посудомоечная машина нуждались не только в уборке, но и ремонте.



«Нарушены все требования к товарному соседству, холодильные камеры не оборудованы приборами для измерения температуры, а масло подсолнечное для фритюра хранится на полу. Размораживание мяса осуществляется в раковине навалом, совместно и для свинины, и для куры», — отмечают в пресс-службе ведомства.



Также сообщается, что сотрудники хранили верхнюю и санитарную одежду в одном помещении. Кроме того, персонал не предоставил санитарные книжки.



Во вторник, 1 августа, судебные приставы опечатали помещение бара согласно статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» до полного устранения недостатков.



Отметим, что в официальной группе заведения в социальной сети «ВКонтакте» сообщение о закрытии появилось еще 21 июля 2017 года.

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