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Аэропорт Кольцово вводит пакетные тарифы для парковки на привокзальной площади

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. С 1 августа аэропорт Кольцово вводит пакетные тарифы для парковки на привокзальной площади: нахождение автомобиля на ней в течение 4-8 суток обойдется владельцу в 3,8 тыс. руб., 9-11 суток — в 4,9 тыс. руб., 12-15 суток — в 6,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Эти цены в среднем на 45% дешевле стоимости аналогичной услуги до внедрения пакетных тарифов. Новые тарифы будут действовать до конца высокого сезона (до 31 сентября).



«Напомним, что также желающие надолго оставить свои транспортные средства в аэропорту автомобилисты могут воспользоваться долгосрочной парковкой (500 руб. за первые сутки, 400 руб. — за последующие), и долгосрочной парковкой «эконом» (1,5 тыс. руб. за 7 суток, 100 руб. — за последующие). Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом», — говорится в сообщении.

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