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Муниципальная столовая Екатеринбурга продавала хлеб в школах города с наценкой в 2000%
28 июль 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. ЕМУП «Столовая № 41» при оказании услуг общественного питания в школьных столовых Екатеринбурга устанавливала наценку на товары в десятки раз выше от разрешенного уровня. Об этом сообщает Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
В частности, наценка на ржаной хлеб, реализуемый порционно, составила 1943,06% к цене приобретения вместо установленных 20%. В целом размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно при норме в 20% к цене приобретения, колебались в пределах 29,22-1943,06%.
Размер наценки к ценам закупа сырья, полуфабрикатов, покупных товаров, используемых для приготовления кулинарной продукции собственного производства, составил от 61,01% до 822,48% вместо 60%. Например, вместо 60% наценка на какао составила 312,37%.
Товары с такой наценкой ЕМУП поставляла в школы № 75, № 119 и № 7.
В частности, наценка на ржаной хлеб, реализуемый порционно, составила 1943,06% к цене приобретения вместо установленных 20%. В целом размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно при норме в 20% к цене приобретения, колебались в пределах 29,22-1943,06%.
Размер наценки к ценам закупа сырья, полуфабрикатов, покупных товаров, используемых для приготовления кулинарной продукции собственного производства, составил от 61,01% до 822,48% вместо 60%. Например, вместо 60% наценка на какао составила 312,37%.
Товары с такой наценкой ЕМУП поставляла в школы № 75, № 119 и № 7.
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