Уральцы отказываются от установки пластиковых окон

В 2000-е годы рынок пластиковых окон и балконов на Среднем Урале переживал настоящий бум. ПВХ-конструкции были символом бытового благополучия и неизбежным атрибутом так называемого евроремонта. Спрос на эту продукцию ежегодно увеличивался в геометрической прогрессии. На рынке появились сотни компаний, которые занимались производством, продажей и установкой окон. Однако в последние годы ситуация полностью изменилась. Спрос на ПВХ-конструкции в Свердловской области стал стремительно сокращаться. В связи с этим финансовое положение практически всех игроков оказалось под большим вопросом.По данным отраслевого центра «О.К.Н.А Маркетинг», оконный рынок в России сжимается четвертый год подряд. В 2012 году его объем составлял 58 млн кв. м., в 2016 году — 32 млн кв. м. В натуральном выражении спрос за это время сократился практически вдвое. Ситуация в Свердловской области не сильно отличается от среднероссийской.Коммерческий директор екатеринбургской компании «Спецремстрой» Алексей Безуглый сообщил, что по итогам 2016 года спрос на ПВХ-конструкции сократился на 15%. В этому году прогнозируется падение еще как минимум на 10%.«Данную динамику можно объяснить следующими факторами. Первый — окончание фазы первичного спроса на оконные конструкции (замена окон 1980-90-х годов). Второй — снижение темпов строительства, особенно по малым городам. Третий — реальное снижение доходов населения. Покупатели откладывают комплексный ремонт и строительство на более благоприятное (с точки зрения экономики) время. Ввиду насыщения рынка происходит естественное укрупнение игроков. Более слабые и небольшие монтажные бригады уходят с рынка, а их места занимают системно выстроенные предприятия с более качественным сервисом и долгосрочной гарантией по выполненным работам», — заявил Алексей Безуглый.По его словам, борьба за покупателя между участниками рынка усиливается, что приводит в том числе к снижению стоимости данных услуг, и многим компаниям зачастую становится просто невыгодно заниматься этой деятельностью.Представитель компании «Комфорт» Сергей Федоров заявил, что рынок ПВХ-конструкций Свердловской области находится в глубокой депрессии.«Мы столкнулись с целым комплексом негативных факторов. Спрос на окна и балконы неуклонно снижается. На Урале заметно сократилось число новостроек. Застройщики не закупают ПВХ-конструкции в прежнем объеме. Повальная мода на пластиковые окна среди населения прошла. Раньше их покупка была престижной и подчеркивала статус собственника. Сейчас все относятся к этому спокойно. К тому же практически все, кто хотел заменить свои деревянные окна на пластиковые или поставить новый балкон, давно это сделали. Запас прочности этого рынка постепенно оказался исчерпан», — полагает Сергей Федоров.Еще одна серьезная проблема — деградация качества пластиковых окон. Многолетний спад спроса привел к снижению маржинальности этого бизнеса до минимума. Многие производители для удешевления себестоимости стали внедрять сверхдешевые комплектующие. В краткосрочной перспективе это позволило им повысить свою конкурентоспособность на рынке. Однако в реальности такая стратегия подорвала доверие многих потенциальных покупателей к пластиковым окнам.Недавно у участников рынка ПВХ-конструкций в Екатеринбурге появилась призрачная надежда на восстановление спроса на свою продукцию за счет подготовки города к проведению ЧМ-2018. Администрация города распорядилась привести в единообразный вид более 2 тыс. зданий, расположенных в зоне Центрального стадиона и на гостевых маршрутах. Все балконы в этих жилых домах должны быть оформлены в едином стиле (либо застеклены одинаково, либо демонтированы).«Может ли это повлиять на спрос? Если будет принято решение о единообразном остеклении — конечно. Здесь самое главное, чтобы устранение уже допущенных ошибок в унификации зданий не ложилось однозначно только на бюджеты жителей города в условиях непростой экономической ситуации», — считает Алексей Безуглый.Однако пока такой сценарий кажется маловероятным. Изначально администрация Екатеринбурга планировала привести объекты в единообразный вид именно за счет самих собственников. Однако после волны общественного недовольства чиновники отказались от этих планов. Мэрия пообещала не заставлять граждан расстеклять или застеклять балконы. Если работы по унификации зданий на гостевых маршрутах все-таки начнутся, то это будет происходить за счет бюджетных средств.При оптимистичном сценарии это действительно может принести участникам рынка серьезную пользу. Как ранее сообщало ИАА «УралБизнесКонсалтинг», демонтаж одного балкона в Екатеринбурге в среднем стоит от 20 до 60 тыс. руб. Теоретически, уральские предприятия могут заработать на унификации фасадов от 1,5 до 2 млрд руб. Учитывая текущую ситуацию на рынке, это станет хорошим подспорьем для многих игроков, которые сейчас работают на грани рентабельности.Однако вряд ли инициатива администрации Екатеринбурга радикально изменит ситуацию на рынке. В лучшем случае она даст краткосрочный эффект. Не секрет, что все работы предполагается провести до мая 2018 года. После этого искусственный рост спроса на окна и балконы в уральской столице прекратится. Игрокам снова придется выживать в естественных условиях.Других драйверов роста для рынка ПВХ-конструкций в Екатеринбурге не наблюдается. Очевидно, что доходы населения продолжают сжиматься, строительная отрасль пребывает в глубокой стагнации. Поэтому наиболее вероятным сейчас кажется пессимистичный сценарий, согласно которому произойдет дальнейшее сжатие спроса и уход с рынка многих игроков.