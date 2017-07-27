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Интернет-магазин E96.ру вновь сменил собственника

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Основатели екатеринбургского интернет-магазина E96.ру Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров снова стали его владельцами. Об этом говорится в сообщении компании.



В середине июля они выкупили у компании «Техносила» бизнес. Сделка зарегистрирована на ООО «Линия Тока Урал», бенефициарами которой с равными долями являются Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров.



«Покупка стала возможной после объединения активов «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилы» в одну группу. Наша компания оказалась за контуром интеграции супергигантов по нескольким причинам. Во-первых, в холдинге есть маркетплейс Goods. Во-вторых, интеграцию it-платформ компаний крайне тяжело осуществить. Кроме того, по данным GfK Rus, мы примерно 1% от всего онлайн-рынка бытовой техники и электроники, а объединенная компания будет контролировать более четверти оффлайнового российского рынка бытовой техники и электроники — 296 млрд руб оборота. Масштаб E96 недостаточно велик, чтобы на нем фокусироваться в рамках объединенной компании», — пояснил Б. Леписких.



Сообщается, что E96 и дальше собирается развивать формат гипермаркета. В части закупок компания сохранит партнерские отношения как с федеральными дистрибьюторами, так и с локальными поставщиками.

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