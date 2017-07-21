Новости дня

Госдума РФ приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ограничивающие продажу алкоголя дистанционным способом. Соответствующий документ размещен в базе официального сайта Госдумы.



«Сбыт алкоголя физическим лицам дистанционным способом несет в себе риски практически по всем основным направлениям государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции», — указано в пояснительной записке к документу.



Закон запрещает распространение в интернете и СМИ предложений о розничной продаже алкоголя дистанционным способом и позволяет блокировать такие сайты. Ответственность за нарушение данного требования влечет штраф (для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.) и конфискацию продукции.



Кроме того, закон запрещает производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества. Исключением станет производство в целях экспорта продукции за пределы территории РФ.



Документ также ограничивает перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 л на человека и продажу алкоголя через торговые автоматы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: