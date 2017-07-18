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Свердловские депутаты согласились отдать недостроенную телебашню УГМК
18 июль 2017 (17:17)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за передачу АО «Ледовая арена» участка земли у цирка и недостроенную телебашню в Екатеринбурге. Стоимость объекта оценена в 654,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Как заявил в ходе заседания ЗакСО заместитель губернатора Сергей Зырянов, стоимость самой телебашни составляет 66 млн руб., процент готовности объекта — 47%, процент износа — 24%. Стоимость земельного участка — 588,2 млн руб.
Планируется, что область получит 40% в уставном капитале АО «Ледовая арена» после внесения соответствующих активов. 60% будет принадлежать структуре УГМК. Предприятие на сегодняшний день еще не создано.
«На сегодняшний день в бюджете Свердловской области средств на реконструкцию или приспособление к современному использованию телебашни нет. И правительство посчитало рациональным принять предложение Уральской горно-металлургической компании построить на этом месте многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни», — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2012 году правительство Свердловской области выкупило недостроенную телебашню из федеральной собственности за 500 млн руб. В начале 2017 года чиновники выставили на продажу объект за 652 млн 772 тыс. 197 руб. Однако в итоге башню (без земельного участка) оценили всего в 66 млн руб. При этом областные власти получат за объект и землю лишь 40% акций в уставном капитале АО «Ледовая арена».
Как заявил в ходе заседания ЗакСО заместитель губернатора Сергей Зырянов, стоимость самой телебашни составляет 66 млн руб., процент готовности объекта — 47%, процент износа — 24%. Стоимость земельного участка — 588,2 млн руб.
Планируется, что область получит 40% в уставном капитале АО «Ледовая арена» после внесения соответствующих активов. 60% будет принадлежать структуре УГМК. Предприятие на сегодняшний день еще не создано.
«На сегодняшний день в бюджете Свердловской области средств на реконструкцию или приспособление к современному использованию телебашни нет. И правительство посчитало рациональным принять предложение Уральской горно-металлургической компании построить на этом месте многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни», — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2012 году правительство Свердловской области выкупило недостроенную телебашню из федеральной собственности за 500 млн руб. В начале 2017 года чиновники выставили на продажу объект за 652 млн 772 тыс. 197 руб. Однако в итоге башню (без земельного участка) оценили всего в 66 млн руб. При этом областные власти получат за объект и землю лишь 40% акций в уставном капитале АО «Ледовая арена».
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