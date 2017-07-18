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Кыштымский медеэлектролитный завод РМК отметил 260-летие

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. На Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ, находится под управлением Русской медной компании) отметили 260-летие предприятия. Празднование совместили со Днем металлурга. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Торжества, посвященные знаменательной дате, начались с мероприятий для ветеранов завода. На приеме в клубе ветеранов побывали около ста бывших работников предприятия. Заместитель генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Семин и председатель совета ветеранов Валерий Клепча поздравили их с праздником и рассказали о сегодняшнем дне завода. Увидеть современные цеха старшие товарищи смогли в ходе специально организованной экскурсии. В ней участвовало 34 ветерана, самому старшему из которых — Геннадию Киселеву — 82 года. Он отработал на КМЭЗ 57 лет, причем 30 из них — на горячем производстве», — говорится в сообщении.



По мнению генерального директора КМЭЗ Андрея Кудрявцева, день открытых дверей — это, пожалуй, наиболее важное в праздничной программе мероприятие, которое позволяет старшим коллегам ощутить себя снова в строю, укрепляет преемственность и связь поколений металлургов Кыштыма.



Специальный подарок коллективу завода-юбиляра сделала Русская медная компания, в структуру которой входит КМЭЗ. Сотрудники предприятия вместе с коллегами из других предприятий РМК ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «Маукский рудник» побывали на концерте творческого объединения «Уральские пельмени» под названием «Смехалургический тур». Шоу состоялось во Дворце культуры «Победа». Пригласительные билеты на концерт в качестве поощрения получили самые лучшие производственники — в общей сложности 250 металлургов КМЭЗ.



На следующий день 14 июля во Дворце культуры металлургов состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею завода и профессиональному празднику. На сцене чествовали лучших работников предприятия — им вручали почетные грамоты и благодарности завода и Русской медной компании. В этот вечер были отмечены производственные достижения более ста сотрудников. Каждому из них вручили также уникальную книгу «Прогулки по Кыштыму», которая была издана в рамках договора о социальном партнерстве между РМК и администрацией Кыштымского городского округа к 260-летию Кыштыма.



Официальные праздничные мероприятия завершились в субботу 15 июля городскими гуляниями на площади перед ДК металлургов. В честь Дня металлурга и юбилея предприятия работников КМЭЗ наградили благодарностями и почетными грамотами от муниципальных и региональных органов власти, в том числе Министерства экономического развития и Законодательного собрания Челябинской области, а также главы региона Бориса Дубровского. Кроме того, двое сотрудников КМЭЗ — плавильщик 6 разряда медеплавильного цеха Николай Трифонов и начальник отделения аффинажа цеха электролиза меди Андрей Каримов — были удостоены почетных грамот министерства промышленности и торговли России. Перед гостями и участниками праздника в этот вечер выступил заслуженный артист России Александр Маршал. Концерт завершился лазерным шоу и фейерверком.



В воскресенье 16 июля на площади перед ДК металлургов для детей сотрудников КМЭЗ организовали утренник с веселыми аниматорами и спортивными эстафетами.

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