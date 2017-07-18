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В Асбесте судебные приставы арестовали BMW X5 за долги

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Асбесте судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за задолженность размером около 2 млн руб. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области.



«Судебные приставы Асбестовского районного отдела УФССП России по Свердловской области в обеспечении иска должны были наложить арест на принадлежащее должнику имущество в пределах цены иска. Было установлено, что мужчина владеет немецким кроссовером марки BMW X5», — говорится в сообщении.



На приеме у судебного пристава-исполнителя должник пояснил, что передать имущество для составления акта описи и ареста не может, потому как его машина находится на стоянке в Екатеринбурге в неисправном состоянии, и теперь автолюбитель передвигается на такси.



Сотрудники не поверили информации и, пока должник был на приеме, судебные приставы по ОУПДС выявили местонахождение указанного транспортного средства — автомобиль оказался припаркован в одном из дворов домов, расположенных вблизи здания структурного подразделения УФССП России по Свердловской области.



В результате BMW X5 был арестован и погружен на эвакуатор. Изъятый автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации.

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