Новости дня
В Асбесте судебные приставы арестовали BMW X5 за долги
18 июль 2017 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Асбесте судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за задолженность размером около 2 млн руб. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области.
«Судебные приставы Асбестовского районного отдела УФССП России по Свердловской области в обеспечении иска должны были наложить арест на принадлежащее должнику имущество в пределах цены иска. Было установлено, что мужчина владеет немецким кроссовером марки BMW X5», — говорится в сообщении.
На приеме у судебного пристава-исполнителя должник пояснил, что передать имущество для составления акта описи и ареста не может, потому как его машина находится на стоянке в Екатеринбурге в неисправном состоянии, и теперь автолюбитель передвигается на такси.
Сотрудники не поверили информации и, пока должник был на приеме, судебные приставы по ОУПДС выявили местонахождение указанного транспортного средства — автомобиль оказался припаркован в одном из дворов домов, расположенных вблизи здания структурного подразделения УФССП России по Свердловской области.
В результате BMW X5 был арестован и погружен на эвакуатор. Изъятый автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации.
«Судебные приставы Асбестовского районного отдела УФССП России по Свердловской области в обеспечении иска должны были наложить арест на принадлежащее должнику имущество в пределах цены иска. Было установлено, что мужчина владеет немецким кроссовером марки BMW X5», — говорится в сообщении.
На приеме у судебного пристава-исполнителя должник пояснил, что передать имущество для составления акта описи и ареста не может, потому как его машина находится на стоянке в Екатеринбурге в неисправном состоянии, и теперь автолюбитель передвигается на такси.
Сотрудники не поверили информации и, пока должник был на приеме, судебные приставы по ОУПДС выявили местонахождение указанного транспортного средства — автомобиль оказался припаркован в одном из дворов домов, расположенных вблизи здания структурного подразделения УФССП России по Свердловской области.
В результате BMW X5 был арестован и погружен на эвакуатор. Изъятый автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге судебные приставы арестовали УАЗ «Патриот» за долги владельца по кредиту
- У жителя Екатеринбурга арестовали Audi A6 за долг в 320 тыс. рублей
- У жителя Екатеринбурга за долги по кредиту арестовали KIA Rio
- У жителя Екатеринбурга за долг в 2 млн рублей арестовали Audi Q7 и KIA Rio
- В Екатеринбурге судебные приставы за долги изъяли у горожанина Hyundai Tucson
Loading...