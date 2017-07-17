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Оборот предприятий стройиндустрии Свердловской области в I полугодии 2017 года сократился на 20,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В Свердловской области в январе-июне 2017 года оборот строительных организаций в действующих ценах составил 42 млрд 880 млн руб. Это на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, в январе-июне 2017 года сократился на 10,2%, выпуском напитков — на 10,6%, полиграфической продукции — на 7,3%, лекарственных средств — на 5,8%, пара и горячей воды — на 1,9%, текстильных изделий — на 1,7%.

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