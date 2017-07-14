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Domofond: Во II квартале 2017 года вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 1,9%
14 июль 2017 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Во II квартале 2017 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Если ранее средняя цена за кв. м. в городе составляла 70,3 тыс. руб., то во II квартале 2017 года — 68,9 тыс. руб.
Квартиры в Екатеринбурге по-прежнему дороже, чем в среднем по стране. По России цена предложения вторичных квартир во II квартале 2017 года снизилась на 0,9% — до 59,5 тыс. руб. за кв. м. Колебания в пределах 1,5% отмечены в 49 субъектах РФ.
Если ранее средняя цена за кв. м. в городе составляла 70,3 тыс. руб., то во II квартале 2017 года — 68,9 тыс. руб.
Квартиры в Екатеринбурге по-прежнему дороже, чем в среднем по стране. По России цена предложения вторичных квартир во II квартале 2017 года снизилась на 0,9% — до 59,5 тыс. руб. за кв. м. Колебания в пределах 1,5% отмечены в 49 субъектах РФ.
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