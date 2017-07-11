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Президент РФ Владимир Путин посетил стенд Группы Синара и ТМК на «Иннопроме-2017»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 июля посетил объединенный стенд Группы Синара и Трубной Металлургической Компании на международной промышленной выставке «Иннопром-2017». О проектах компаний, представленных в экспозиции, президенту рассказал председатель совета директоров Группы Синара и ТМК Дмитрий Пумпянский, сообщает пресс-служба компании.



Докладывая главе государства о ходе строительства стадиона «Екатеринбург-Арена» к чемпионату мира по футболу-2018, Д. Пумпянский отметил, что по многим параметрам спорткомплекс вместимостью 35 тыс. зрителей можно назвать уникальным. Стоимость стадиона является наименьшей среди возводимых к чемпионату объектов и составляет 12 млрд руб. Еще одна особенность — это расположение стадиона вблизи центра города, где с 1900 года находились спортивные сооружения.



Именно поэтому было решено построить здесь новую арену с сохранением исторического фасада, который является памятником архитектуры. При возведении стадиона используются современные технологии и на 90% отечественные материалы. Глава Группы Синара подчеркнул, что строительные работы ведутся с опережением графика на 1,5 месяца, сдача объекта будет произведена в срок — до конца текущего года.



Президент РФ также ознакомился с разработками в области транспортного машиностроения. В настоящее время «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) реализует контракты с Союзом железных дорог Кубы, в рамках которых осуществляется поставка рельсовых автобусов и маневровых тепловозов, разработанных специально для влажного тропического климата, модернизация существующего парка локомотивов, строительство нового ремонтного депо в г. Гаване и обучение персонала. Проект реализуется при поддержке Минпромторга и при содействии российского экспортного агентства «Эксар».



Также машиностроительный дивизион Группы Синара активно включился в проект по использованию газа как моторного топлива. В сотрудничестве с Газпромом СТМ разрабатывает газотепловозы, работающие на СПГ, а также газопоршневые двигатели. В настоящее время специалисты СТМ передали РЖД первый российский грузовой газотурбовоз повышенной мощности ГТ1h-002, который эксплуатируется на Свердловской железной дороге. Использование таких машин предполагается в рамках освоения Северного широтного хода и на БАМе.



В ходе экскурсии по стенду Владимиру Путину также представили систему диспетчеризации «умный поезд и умный электровоз» завода «Уральские локомотивы». На мониторе в режиме реального времени были продемонстрированы дислокация всех электропоездов «Ласточка», курсирующих сейчас на Московском центральном кольце, а также возможности по получению данных от оборудования поездов (около 700 параметров), позволяющих оценить техническое состояние городских электричек.

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