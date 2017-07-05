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В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у должника забытый в сервисе Mercedes-Benz

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у должника автомобиль Mercedes-Benz, который он не мог забрать из автосервиса три года. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Как поясняется, в мае 2017 года было возбуждено исполнительное производство в отношении должника об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль Mercedes-Benz Е-220. Взыскателем по данному производству является банк.



На приеме у судебного пристава должник пояснил, что автомобиль он потерял в мае 2014 года, когда уехал из города на неопределенный срок, а машину оставил своему знакомому, который должен был за ней присматривать и обслуживать.



Однако в сентябре 2014 года автомобиль сломался. Знакомый должника решил устранить неполадки автомобиля и отогнал его в автосервис. Спустя месяц новоиспеченный автовладелец умер. Должник пытался найти свою машину и автосервис, в котором она находилась, но удалось ему это только спустя полтора года. Затем он попытался забрать свой автомобиль, но в сервисе отказались отдать автомобиль. За два с половиной года в сервисе у должника потребовали 90 тыс. руб. (50 тыс. за ремонт и 40 тыс. за стоянку возле сервиса). В связи с отсутствием у должника денежных средств, он отказался забирать автомобиль.



Судебные приставы показали хозяину автомастерской исполнительный лист, и рабочие добровольно отдали ключи от машины.

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