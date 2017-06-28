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Состоялся четвертый выпуск студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Всего 96 студентов корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Пятеро выпускников окончили обучение с отличием и удостоились красных дипломов, «хорошистами» стали 28 молодых специалистов.



Студенты освоили наиболее востребованные в металлургической промышленности специальности: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Металловедение и термическая обработка металлов», «Обработка металлов давлением», «Технология машиностроения».



Лучшие выпускники уже трудоустроены на предприятия Группы ЧТПЗ. Компания также предоставляет студентам возможность бесплатно получить высшее образование на базовой кафедре УрФУ имени Б. Ельцина в Образовательном центре без отрыва от работы.



«Выпускники программы «Будущее Белой металлургии» уже сейчас являются высококлассными специалистами. Дуальная система обучения, где 40% учебного времени занимает теория, 60% — отведено практическим занятиям, позволяет студентам осваивать работу на современном металлургическом оборудовании и овладевать сразу несколькими смежными профессиями», — прокомментировала директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



В этом году 30 выпускников призывного возраста отправятся проходить срочную службу в подшефной воинской части в поселке Горный Щит. В рамках подготовки к поступлению в ВУЗ преподаватели Образовательного центра Группы ЧТПЗ еженедельно приезжают в подшефную часть и проводят занятия с солдатами по программе вступительных экзаменов.



Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 500 квалифицированных рабочих.

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