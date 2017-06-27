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Власти Екатеринбурга признали, что провести расстекление домов к ЧМ-2018 нереально

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подтвердил намерение провести в муниципалитете массовое расстекление балконов. Об этом он заявил на заседании городской думы.



При этом он признал, что к началу Чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить в Екатеринбурге в 2018 году, это сделать нереально.



«Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу. К чемпионату это нереально будет привести. Мы рекомендовали собственникам жилья к маю 2018 года определиться с тем, как должен выглядеть фасад их дома. Если собственники решат, что балконы должны быть застеклены, то это можно сделать одинаково, стильно и красиво. Они могут решить привести все к изначальному виду», — заявил А. Якоб.



При этом он отметил, что власти от самой идеи расстекления отказываться не собираются.



Напомним, что администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.

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