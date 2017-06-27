Новости дня
Власти Екатеринбурга признали, что провести расстекление домов к ЧМ-2018 нереально
27 июнь 2017 (11:36)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подтвердил намерение провести в муниципалитете массовое расстекление балконов. Об этом он заявил на заседании городской думы.
При этом он признал, что к началу Чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить в Екатеринбурге в 2018 году, это сделать нереально.
«Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу. К чемпионату это нереально будет привести. Мы рекомендовали собственникам жилья к маю 2018 года определиться с тем, как должен выглядеть фасад их дома. Если собственники решат, что балконы должны быть застеклены, то это можно сделать одинаково, стильно и красиво. Они могут решить привести все к изначальному виду», — заявил А. Якоб.
При этом он отметил, что власти от самой идеи расстекления отказываться не собираются.
Напомним, что администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.
При этом он признал, что к началу Чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить в Екатеринбурге в 2018 году, это сделать нереально.
«Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу. К чемпионату это нереально будет привести. Мы рекомендовали собственникам жилья к маю 2018 года определиться с тем, как должен выглядеть фасад их дома. Если собственники решат, что балконы должны быть застеклены, то это можно сделать одинаково, стильно и красиво. Они могут решить привести все к изначальному виду», — заявил А. Якоб.
При этом он отметил, что власти от самой идеи расстекления отказываться не собираются.
Напомним, что администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Демонтаж остекления балконов к ЧМ-2018 обойдется екатеринбуржцам в 1,5-2 миллиарда рублей
- Жильцов более 2 тыс. домов в Екатеринбурге могут оштрафовать за изменение фасадов
- Виталий Мутко: Матчи ЧМ-2018 по футболу должны пройти в Екатеринбурге
- Правительство РФ создает новую организацию для подготовки к ЧМ-2018 по футболу
- Екатеринбург примет чемпионат мира по футболу в 2018 году
Loading...