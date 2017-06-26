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В мае вторичные продажи грузовиков в России снизились на 3%

УрБК, Москва, 26.06.2017. В мае 2017 года продажи грузовой техники на вторичном рынке в России сократились на 3,2% к прошлому году или с 23 тыс. 952 до 23 тыс. 197 ед. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



С января по май 2017 года было реализовано 118 тыс. 439 грузовых машин с пробегом, что на 14,2% меньше объема продаж за тот же период прошлого года. Добавим, что с апреля по май 2017 года показатели реализации также снизились, с 26 тыс. 646 до 23 тыс. 197 ед. техники.



Результаты майских продаж показывают, что от еще большего спада показателей вторичный рынок грузовиков удержал сегмент иномарок. По результатам прошлого месяца здесь был зафиксирован рост на 3,1%, всего было продано 10 тыс. 455 б/у грузовиков-иномарок. Доля сегмента выросла до 45,1%. В то же время на 7,8% до 12 тыс. 742 ед. снизились продажи грузовиков отечественных марок. Их доля в объеме вторичного рынка сократилась до 54,9%.



По результатам продаж за январь-май 2017 года, оба сегмента остаются в минусе. Объем реализации грузовиков-иномарок за этот период сократился на 7,8% (до 52 тыс. 466 ед.), а продажи российской техники уменьшились на 18,6% до 65 тыс. 973 ед.



В мае на вторичном рынке грузовых машин был продан 5 тыс. 781 автомобиль марки «КАМАЗ» (-6,1%). За тот же период было реализовано 2 тыс. 711 б/у грузовиков «ГАЗ», что на 1,2% превысило прошлогодний показатель. Спрос на подержанные грузовики «МАЗ» сократился в мае на 5,7% (продано 1 тыс. 932 ед. техники).



В топ-5 рынка грузовиков с пробегом входит также и «ЗИЛ» с показателем перепродаж 1 тыс. 346 ед. (-22%) и Volvo с продажами 1 тыс. 257 ед. техники (-0,1%). Такая же расстановка сил на вторичном рынке грузовых машин сохраняется и по результатам января-мая 2017 года. За этот период в стране перепродажи б/у «КАМАЗов» сократились на 17,2% до 30 тыс. 231 ед. Было продано также 13 тыс. 348 ед. б/у грузовой техники «ГАЗ» (-16,1%) и 9 тыс. 787 подержанных машин марки «МАЗ» (-13,3%). Перепродажи грузовиков «ЗИЛ» за этот период сократились на 31,3% (всего 7 тыс. 023 ед.), а объем проданных машин Volvo уменьшился на 11,4% и составил 6 тыс. 040 ед.

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