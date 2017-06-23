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В России отзывают более 8 тыс. автомобилей Infiniti из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 23.06.2017. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющееся официальным представителем Infiniti на российском рынке, сообщает об отзыве 8 тыс. 270 автомобилей марки Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, произведенных с апреля 2006 года по март 2010 года. Причиной отзыва является выявленная вероятности ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.



На транспортных средствах Infiniti будет произведена замена подушки безопасности пассажира (для модели F35/ FX45) или замена газогенератора подушки безопасности (для модели М35/ М45). Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

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