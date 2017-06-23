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В Магнитогорске прошла эстафета к 85-летию ММК
23 июнь 2017 (09:39)
УрБК, Челябинск, 23.06.2017. В Магнитогорске во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана состоялся спортивный праздник для школьников «Эстафета из металла», сообщает пресс-служба ММК.
Организаторы посвятили веселые старты юбилею Магнитогорского металлургического комбината, поэтому соревнования были подчинены единой тематике. Школьники были поделены не на команды, а на рабочие бригады. Члены жюри превратились в начальников заводоуправления. Да и место проведения стартов было выбрано не случайно. Дворец спорта был построен комбинатом и носит имя одного из самых почитаемых в Магнитке директоров ММК — Ивана Ромазана.
«У многих из ребят родители работают на ММК, а потому им вдвойне интересней принимать участие в металлургической эстафете. Дети не только с удовольствием принимали участие в конкурсах, но и узнавали новое о работе металлургов. По ходу праздника ребятам рассказывали об отраслях черной и цветной металлургии и о таких профессиях, как доменщик, сталевар, литейщик. Проигравших в эстафете не было. Каждый участник по окончанию праздника получил сладкие призы. И, конечно, заряд энергии и позитива», — отмечает пресс-служба ММК.
Организаторы посвятили веселые старты юбилею Магнитогорского металлургического комбината, поэтому соревнования были подчинены единой тематике. Школьники были поделены не на команды, а на рабочие бригады. Члены жюри превратились в начальников заводоуправления. Да и место проведения стартов было выбрано не случайно. Дворец спорта был построен комбинатом и носит имя одного из самых почитаемых в Магнитке директоров ММК — Ивана Ромазана.
«У многих из ребят родители работают на ММК, а потому им вдвойне интересней принимать участие в металлургической эстафете. Дети не только с удовольствием принимали участие в конкурсах, но и узнавали новое о работе металлургов. По ходу праздника ребятам рассказывали об отраслях черной и цветной металлургии и о таких профессиях, как доменщик, сталевар, литейщик. Проигравших в эстафете не было. Каждый участник по окончанию праздника получил сладкие призы. И, конечно, заряд энергии и позитива», — отмечает пресс-служба ММК.
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