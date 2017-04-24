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Свердловская область принимает участие в промышленной выставке Hannover Messe

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Свердловская область принимает участие в международной промышленной выставке Hannover Messe в Германии. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



На стенде Свердловской области, в частности, представлены возможности единственного российского изготовителя промышленных вентиляторов — Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». О продукции завода, географии ее поставок и потенциале предприятия проинформировал генеральный директор «Вентпрома» Равиль Саитов. Так, он рассказал о вентиляторных установках, применяемых для обеспечения беспрерывной подачи воздуха в шахты горнодобывающих предприятий.



«На стенде представлены образцы гелеобразователей, противотурбулентных присадок, растворителей, которые производит ООО «Уралпласт». Здесь также разместились макеты снегоболотоходных транспортеров разной грузоподъемности Екатеринбургского завода специализированных машин «Континент» — они востребованы в нефтегазовой и энергетической отраслях, сельском хозяйстве, а также при поисково-спасательных работах. ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» презентует гостям стенда титановый порошок и ткань, а также фрезы с уникальными характеристиками для высокопроизводительной обработки титановых сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей», — говорится в сообщении.



В присутствии министра промышленности РФ Дениса Мантурова и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подписано соглашение о сотрудничестве между компанией SWARCO AG и АО «Швабе». Церемония прошла на стенде Российского экспортного центра. Подписи под документом поставили директор по развитию SWARCO AG Александр Сваровски и заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержке гражданской продукции Иван Ожгихин.



«Стороны достигли договоренности о потенциальном сотрудничестве в сфере развития проекта «Умный город» на территории России и других стран, а также по направлениям, связанным с системами интеллектуального освещения, производством материалов для дорожной разметки и взаимодействии по ряду других вопросов. В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа, которая определит перспективы совместной работы и выберет пилотные проекты», — сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

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