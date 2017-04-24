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В России за три года приватизируют 487 находящихся в федеральной собственности обществ
24 апрель 2017 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. В России в 2017-2019 годах планируется приватизировать находящиеся в федеральной собственности пакеты акций (долей в уставных капиталах) 487 хозяйственных обществ и 298 ФГУПов. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.
«Основным критерием эффективности деятельности Росимущества был и остается объем поступлений в федеральный бюджет от основных направлений деятельности. По итогам 2016 года общая сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет, составила 918,8 млрд руб.», — сказано в сообщении.
С учетом решения правительства Российской Федерации по итогам работы акционерных обществ с государственным участием за 2015 год большая часть компаний перечислила в федеральный бюджет 50% чистой прибыли.
«Основным критерием эффективности деятельности Росимущества был и остается объем поступлений в федеральный бюджет от основных направлений деятельности. По итогам 2016 года общая сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет, составила 918,8 млрд руб.», — сказано в сообщении.
С учетом решения правительства Российской Федерации по итогам работы акционерных обществ с государственным участием за 2015 год большая часть компаний перечислила в федеральный бюджет 50% чистой прибыли.
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