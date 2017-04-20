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В I квартале 2017 года свердловчане получили 1,8 млн международных посылок
20 апрель 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В I квартале 2017 года жители Урала получили по почте около 5 млн международных отправлений, что на 39% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».
Лидерами по количеству получаемых и отправляемых посылок являются жители Свердловской области.
«Наибольшие объемы международных отправлений, большая часть которых — это заказы из китайских интернет-магазинов, поступили свердловчанам (1,8 млн), челябинцам (1,05 млн) и жителям Югры (881 тыс.). При этом наибольшие темпы прироста по объему входящих международных отправлений — 85%, в два раза больше, чем в среднем темпы прироста по всему Уральскому макрорегиону, характерны для Челябинского филиала «Почты России», — говорится в сообщении.
По итогам I квартала отмечается также существенный рост и внутреннего посылочного обмена. Жители Свердловской области получили в отделениях связи за I квартал свыше 600 тыс. посылок, южноуральцы — 443 тыс., жители ХМАО — 342 тыс.
Лидерами по количеству получаемых и отправляемых посылок являются жители Свердловской области.
«Наибольшие объемы международных отправлений, большая часть которых — это заказы из китайских интернет-магазинов, поступили свердловчанам (1,8 млн), челябинцам (1,05 млн) и жителям Югры (881 тыс.). При этом наибольшие темпы прироста по объему входящих международных отправлений — 85%, в два раза больше, чем в среднем темпы прироста по всему Уральскому макрорегиону, характерны для Челябинского филиала «Почты России», — говорится в сообщении.
По итогам I квартала отмечается также существенный рост и внутреннего посылочного обмена. Жители Свердловской области получили в отделениях связи за I квартал свыше 600 тыс. посылок, южноуральцы — 443 тыс., жители ХМАО — 342 тыс.
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