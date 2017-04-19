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Продажи «М.Видео» в I квартале снизились на 3%
19 апрель 2017 (09:23)
УрБК, Москва, 19.04.2017. «М.Видео», российский ритейлер электроники и бытовой техники, сократил розничные продажи в январе-марте 2017 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 52,141 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм».
Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за три месяца сократились на 6,5% в годовом выражении. Онлайн-продажи в I квартале выросли на 5,9% — до 6,533 млрд руб.
«М.Видео» работает на рынке с 1993 года. На конец марта 2017 года сеть насчитывала 399 гипермаркетов в 165 городах РФ. В декабре 2016 года основатели «М.Видео» объявили о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций ритейлера, группе «Сафмар».
Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за три месяца сократились на 6,5% в годовом выражении. Онлайн-продажи в I квартале выросли на 5,9% — до 6,533 млрд руб.
«М.Видео» работает на рынке с 1993 года. На конец марта 2017 года сеть насчитывала 399 гипермаркетов в 165 городах РФ. В декабре 2016 года основатели «М.Видео» объявили о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций ритейлера, группе «Сафмар».
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