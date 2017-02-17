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Ромир: «Реальная инфляция» в России в пять раз превысила официальную

УрБК, Москва, 17.02.2017. За январь 2017 года «реальная инфляция» продемонстрировала резкий рост относительно декабря. Об этом сообщается в отчете исследовательского холдинга «Ромир».



В то время как официальная инфляция в январе, по данным Росстата, составляет 0,6%, данные «Ромира», которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, показали месячную инфляцию на уровне в 3,2%.



«В начале прошлого года скачок значения дефлятора был обусловлен расширением продуктовых санкций, ростом курсов валют, повышением стоимости импортных продуктов, что привело к резкому росту цен на товары — в среднем на 10%. В январе прошлого года также был зафиксирован рост цен на алкоголь на 8%. Результат — личная инфляция резко пошла вверх», — говорится в отчете.



В минувшем январе также отмечался рост цен на продукты (+7%), алкоголь (+12%) и корма для животных (+45%). Хотя последние не столь существенно повлияли на общий результат.



«В январе россияне получили новые счета на услуги ЖКХ, подорожавшие на 1,1%. Бензин, правда, в среднем подешевел на 2,2%. Учитывая все эти факторы, кривая дефлятора опять резко изменила вектор», — поясняют аналитики «Ромир».

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