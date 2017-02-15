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«МегаФон» представил программу «FMC Партнер»
15 февраль 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. «МегаФон» представляет программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер NETBYNET (бренд Wifire).
Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с sim-картами компании «МегаФон».
Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «МегаФона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры.
Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков и многие другие. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа».
Партнерство дает и финансовые преимущества. «МегаФон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.
«Нашими клиентами стали более 1,2 тыс. операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и повышения эффективности их бизнеса. Программа «FMC Партнер» — это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании «МегаФон», — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Наталья Талдыкина.
Рыночный потенциал программы «FMC-Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 года объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около 4,66 млрд руб., что ниже уровня 2014 года — 71% и 2015 года — 44%, соответственно.
При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 году число клиентов достигло 149,9 тыс. — это на 26% больше, чем в 2015 году (118,9 тыс.). Это вызвано выходом на рынок новых игроков — «Яндекса» (апрель 2016) и «МегаФона» (сентябрь 2015), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС.
Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер NETBYNET (бренд Wifire).
Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с sim-картами компании «МегаФон».
Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «МегаФона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры.
Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков и многие другие. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа».
Партнерство дает и финансовые преимущества. «МегаФон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.
«Нашими клиентами стали более 1,2 тыс. операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и повышения эффективности их бизнеса. Программа «FMC Партнер» — это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании «МегаФон», — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Наталья Талдыкина.
Рыночный потенциал программы «FMC-Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 года объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около 4,66 млрд руб., что ниже уровня 2014 года — 71% и 2015 года — 44%, соответственно.
При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 году число клиентов достигло 149,9 тыс. — это на 26% больше, чем в 2015 году (118,9 тыс.). Это вызвано выходом на рынок новых игроков — «Яндекса» (апрель 2016) и «МегаФона» (сентябрь 2015), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС.
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