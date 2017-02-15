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«МегаФон» представил программу «FMC Партнер»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. «МегаФон» представляет программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер NETBYNET (бренд Wifire).



Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с sim-картами компании «МегаФон».



Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «МегаФона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры.



Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков и многие другие. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа».



Партнерство дает и финансовые преимущества. «МегаФон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.



«Нашими клиентами стали более 1,2 тыс. операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и повышения эффективности их бизнеса. Программа «FMC Партнер» — это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании «МегаФон», — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Наталья Талдыкина.



Рыночный потенциал программы «FMC-Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 года объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около 4,66 млрд руб., что ниже уровня 2014 года — 71% и 2015 года — 44%, соответственно.



При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 году число клиентов достигло 149,9 тыс. — это на 26% больше, чем в 2015 году (118,9 тыс.). Это вызвано выходом на рынок новых игроков — «Яндекса» (апрель 2016) и «МегаФона» (сентябрь 2015), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС.

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