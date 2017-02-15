Дайджест
Кот оставил без света более 2 тыс. жителей Карелии
15 февраль 2017 (13:02)
В городе Сортавала (Республика Карелия) из-за кота оказались обесточены несколько поселков. Об этом сообщает на сайте Прионежской сетевой компании.
Отмечается, что группа энергетиков выехала на место для выяснения причин произошедшего и устранения повреждения. Оказалось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание. Животное погибло.
По информации ТАСС, в результате случившегося без света остались более 2 тыс. человек.
«Повреждение наши специалисты устранили в течение нескольких минут, уже в 10:03 электроэнергия была подана жителям города и на социально-значимые объекты», — рассказали в компании.
Отмечается, что группа энергетиков выехала на место для выяснения причин произошедшего и устранения повреждения. Оказалось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание. Животное погибло.
По информации ТАСС, в результате случившегося без света остались более 2 тыс. человек.
«Повреждение наши специалисты устранили в течение нескольких минут, уже в 10:03 электроэнергия была подана жителям города и на социально-значимые объекты», — рассказали в компании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Несколько миллионов жителей Бразилии остались без света
- В Екатеринбурге 15 домов остались без света
- В Грозном более 130 тысяч человек остались без света
- Жители Сочи остались без электричества из-за кота
- В Алтайском крае остались без света почти десять тысяч человек
Loading...