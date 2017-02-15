Дайджест

Кот оставил без света более 2 тыс. жителей Карелии

15 февраль 2017 (13:02)

В городе Сортавала (Республика Карелия) из-за кота оказались обесточены несколько поселков. Об этом сообщает на сайте Прионежской сетевой компании.

Отмечается, что группа энергетиков выехала на место для выяснения причин произошедшего и устранения повреждения. Оказалось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание. Животное погибло.

По информации ТАСС, в результате случившегося без света остались более 2 тыс. человек.

«Повреждение наши специалисты устранили в течение нескольких минут, уже в 10:03 электроэнергия была подана жителям города и на социально-значимые объекты», — рассказали в компании.

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