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Кот оставил без света более 2 тыс. жителей Карелии

В городе Сортавала (Республика Карелия) из-за кота оказались обесточены несколько поселков. Об этом сообщает на сайте Прионежской сетевой компании.



Отмечается, что группа энергетиков выехала на место для выяснения причин произошедшего и устранения повреждения. Оказалось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание. Животное погибло.



По информации ТАСС, в результате случившегося без света остались более 2 тыс. человек.



«Повреждение наши специалисты устранили в течение нескольких минут, уже в 10:03 электроэнергия была подана жителям города и на социально-значимые объекты», — рассказали в компании.

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