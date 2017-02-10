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Рейтинг «Мегафона» выявил любимые города уральцев для звонков и sms
10 февраль 2017 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Жители Урала предпочитают звонить в Москву, а писать сообщения — в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон» со ссылкой на анализ направления коммуникаций своих абонентов.
В топ самых популярных городов для интернет-серфинга уральцев вошли Сочи, Омск и Казань — в поездках по этим местам жители нашего региона потребляют наибольшее количество интернет-трафика.
«По данным связистов, за последний год уральцы начали значительно чаще пользоваться интернетом в путешествиях по городам России. Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в три раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%», — рассказали в пресс-службе.
Рост мобильного общения аналитики «МегаФона» связывают с выгодными условиями по обновленным тарифам «Все включено», с которыми мобильный интернет, пакеты минут и SMS предоставляются на тех же условиях, как дома, при этом звонки на номера «МегаФона» по России остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.
«Мы предложили жителям Урала еще больше возможностей для общения по России, и судя по росту голосового и интернет-трафика, многие абоненты оценили эти преимущества, а главное — доступность в цене. Каждый второй наш клиент выбирает именно тарифы «Все включено»: это одно из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов. Размеры общений «Все включено S» и «Все включено М» стали хитами подключений в нашем регионе», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
Следует отметить, что в Свердловской области фаворитом у новых абонентов «МегаФона» стал тариф «Все включено М», спрос на который за год увеличился в 5 раз.
«Еще одна из причин растущей популярности линейки «Все включено» — возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь», — пояснили в пресс-службе.
В топ самых популярных городов для интернет-серфинга уральцев вошли Сочи, Омск и Казань — в поездках по этим местам жители нашего региона потребляют наибольшее количество интернет-трафика.
«По данным связистов, за последний год уральцы начали значительно чаще пользоваться интернетом в путешествиях по городам России. Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в три раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%», — рассказали в пресс-службе.
Рост мобильного общения аналитики «МегаФона» связывают с выгодными условиями по обновленным тарифам «Все включено», с которыми мобильный интернет, пакеты минут и SMS предоставляются на тех же условиях, как дома, при этом звонки на номера «МегаФона» по России остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.
«Мы предложили жителям Урала еще больше возможностей для общения по России, и судя по росту голосового и интернет-трафика, многие абоненты оценили эти преимущества, а главное — доступность в цене. Каждый второй наш клиент выбирает именно тарифы «Все включено»: это одно из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов. Размеры общений «Все включено S» и «Все включено М» стали хитами подключений в нашем регионе», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
Следует отметить, что в Свердловской области фаворитом у новых абонентов «МегаФона» стал тариф «Все включено М», спрос на который за год увеличился в 5 раз.
«Еще одна из причин растущей популярности линейки «Все включено» — возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь», — пояснили в пресс-службе.
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