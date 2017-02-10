Кризис

Центробанк РФ внес в «черный список» банкиров более 6 тыс. человек

В «черном списке» ЦБ РФ по состоянию на начало 2017 года находится свыше 6 тыс. банкиров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.



Банк России в соответствии со статьей 75 закона «О Центральном банке РФ» ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деятельность в той или иной степени негативно сказалась на функционировании кредитной организации.



Составной частью базы являются сведения о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям статьи 16 федерального закона «О банках и банковской деятельности». По указанным основаниям на 1 января текущего года Банком России включены в базу данных сведения об имеющих неудовлетворительную деловую репутацию: 2 тыс. 943 лицах — бывших руководителях и членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций; 601 физическом лице, являвшемся ранее владельцем крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций, контролером таких владельцев, а также единоличных исполнительных органов крупных владельцев (контролеров).



Наряду с указанной информацией Банком России, с учетом предоставленных ему законом полномочий, в базу данных включены также сведения более чем о 2 тыс. 500 физических лицах по иным основаниям, предусмотренным положением Банка России 408-П.



По состоянию на сентябрь 2016 года в «черном списке» находились 5,5 тыс. человек.

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